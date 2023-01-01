Лайк – репост – покупка. Павел Пресняков (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Как с помощью социальных сетей увеличить свой доход? Как получать от клиентов лайки, подписки и заказы? Книга дает подробный ответ на эти вопросы.Автор объясняет, как понять целевую аудиторию, выделиться среди множества конкурентов, запустить работающую рекламу и многое другое. Все это – на примерах из реальной практики.Книга идеально подходит для предпринимателей, маркетологов и всех, кто хочет эффективно использовать социальные сети для продвижения своих товаров и услуг.



Лайк – репост – покупка слушать на видеосервисе Wink.