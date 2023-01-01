Лайфхакер. Ловушки мышления. Почему наш мозг с нами играет и как его обыграть. Лайфхакер
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Лайфхакер. Ловушки мышления. Почему наш мозг с нами играет и как его обыграть. Лайфхакер

Лайфхакер. Ловушки мышления. Почему наш мозг с нами играет и как его обыграть. Лайфхакер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология355 мин16+

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Сюжет

Эта книга – путеводитель по самым распространенным человеческим заблуждениям и способам их преодоления. Перед вами не скучная энциклопедия, а настоящий учебник жизни, который поможет лучше узнать самого себя, окружающих и мир вокруг. Эффективные методики, собранные командой популярного онлайн-издания ЛАЙФХАКЕР, позволят выйти из круга иллюзий и выбрать счастливую жизнь, а не слезы в подушку. Применяйте прочитанное на практике и больше никогда не давайте мозгу вас обмануть.

Лайфхакер слушать на видеосервисе Wink.

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