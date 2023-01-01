Ласковый. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Тридцатилетняя Мария Козлова была успешной предпринимательницей и внешне выглядела идеально, только личная жизнь у нее не складывалась. Виной тому была сама Маша, она встречалась с мужчинами ровно на одну ночь, а когда видела, что молодой человек в нее влюблен, прогоняла его от себя. Психологу Мария рассказала, как в школе она влюбилась в старшеклассника Петра Ласкового, написала ему записку с признанием, а он высмеял ее перед всеми. Тогда Маша даже перешла в другую школу. Оказалось, в юности Маша чувствовала себя гадким утенком – полной, некрасивой, у нее не было кавалеров. Потому Мария так остро восприняла школьную историю и до сих пор мстила мужчинам. Возможно, Мария и осталась бы роковой дамой, если бы случайно не встретила того самого Петра Ласкового. Помог Маше один из ее любовников Костик, чьим шефом оказался Ласковый. Маша решила действовать. Она напросилась с Костиком на презентацию его фирмы. Там она узнала, что Петр в тот день сделал предложение своей секретарше Елене. Мария уже собралась уйти, но в дверях столкнулась с Петром. Она осталась на презентации, танцевала с Петром, а когда он пригласил ее убежать с вечеринки с ним, она согласилась. На улице Маша поняла, что не может никуда ехать и, отправив Петра за якобы забытой сумочкой, сбежала от него. Ни у кого не было координат Марии, однако Петр с помощью Костика нашел фирму Маши. Первой к Маше явилась Елена, которая потребовала оставить Петра в покое. Из разговора с ней Мария поняла, что Петр ее разыскивает. Однако, Маша не захотела встречаться с Петром, даже когда он сам подошел к ней на улице, она накричала на него – все потому, что она была уверена, что Ласковый узнал ее и до сих пор смеется над ней. Петр перестал искать встреч с Машей, а вскоре она узнала, что он женится на Елене. Это было уже выше сил Марии, она встретилась с Петром и решила отомстить ему так же, как всем мужчинам. Во время романтический встречи Петр признался, что давно узнал Марию, но боялся говорить об этом, чтобы не бередить былое. Оказалось, Петр еще в школе влюбился в Машу, Маша смогла его простить.



Ласковый слушать на видеосервисе Wink.