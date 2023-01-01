Лапочка-дочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Андрей Гаврилов только что освободился из мест лишения свободы, куда попал, взяв на себя вину своей беременной девушки Лилии. Они вместе были в машине, которую вела Лилия. Она отвлеклась и наехала на женщину, в результате ДТП, пострадавшая попала с тяжелыми переломами в больницу. Оказавшись в тюрьме, Андрей через месяц получил от Лилии письмо, в котором она просила забыть ее. От своей матери он узнал, что Лилия вышла замуж. Освободившись, Андрей отправился в бывшей возлюбленной, ему хотелось увидеть своего ребенка. Лилия потребовала, чтобы ради их дочери, он больше никогда к ним не приближался. Обида не давала Андрею покоя. Он вновь явился к бывшей возлюбленной и сообщил ее мужу Сергею, кто настоящий отец ребенка Лилии. Одновременно Андрей попытался устроить свою жизнь, но с судимостью его не брали на работу. Однажды он столкнулся с соседкой Ольгой, которая когда-то была влюблена в Андрея. Узнав о том, что Лилия его бросила, Ольга предложила Андрею сходить в кино. После вечернего сеанса Ольга провела с Андреем ночь. Он решил начать все заново, с новой девушкой. Тем более, Ольга устроила его на работу к своему знакомому. Но в скором времени к Андрею пришла Лилия с ребенком. Она рассказала, что Сергей не находил себе места после слов Андрея, он все время искал в дочери черты Андрея и, в конце-концов, заявив, что сделает тест на отцовство, заставил Лилию рассказать всю правду. Андрей забрал Лилию с их дочерью к себе. Ольга, узнав об этом, не обрадовалась. Устроив скандал, она сказала, что не будет с ним встречаться, пока в его квартире живет Лилия. Андрей и Лилия начали ругаться. Он не мог простить Лилии того, что она не дождалась его из тюрьмы. А Лилия объяснила, что боялась остаться в одиночестве с ребенком на руках, вышла замуж за Сергея и соврала ему, будто ребенок от него. Спустя короткое время Сергей одумался, нашел Лилию и пришел за ней. Лилия простила мужа, и с дочерью переехала к нему. Андрей, наконец, начал понимать, что значила для него Лилия. Он бросился к ней, чтобы вернуть ее. Однако Лилия решила уйти и от нелюбимого мужа, и от Андрея, дав ему возможность начать свою жизнь заново.



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