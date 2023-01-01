Лана. Sacrarium. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лана – древнее, мистическое имя, символ таинств языческой веры, воплощение Великой праматери Природы, тихая лань с христианским крестом меж рогов… Она же – современная девушка, прошедшая страшный путь предательства и боли, продавшая душу дьяволу и вечно обреченная платить по счетам собой. Т�олько ей дано встать поперек воли самой Астарды, остановить неугасимую ненависть буддистского бога войны Махагалы, выдержать взгляд мертвых глаз барона Унгерна и вступить в борьбу двух сердец за могилу Антихриста, скрытую в прикаспийских песках… Лана – поэма о высшей любви…



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