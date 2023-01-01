Кьяра. Семь прях. Книга 2. Тамара Михеева
Wink
Аудиокниги
Кьяра. Семь прях. Книга 2. Тамара Михеева

Кьяра. Семь прях. Книга 2. Тамара Михеева (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фэнтези, Детская литература12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

В городе Суэке каждый год проводят странный обряд. Самая красивая девушка становится силой короля, после чего исчезает навсегда. Жители города безропотно расстаются со своими подругами, сестрами, дочерьми и не задают вопросов. И только отважную, дерзкую Кьяру Дронвахлу из ювелирного дьена терзают сомнения. Кому нужно это пышное таинство? Что происходит с теми, кого выбрал король? И что остается, когда отнимают всё? Как жить в мире, где твое слово – пустой звук? На кого опереться, если всех, кого ты любил, отняли? Можно ли сопротивляться, если ты себе не принадлежишь? Кьяре предстоит узнать страшный секрет всеобщего благоденствия, найти невозможных союзников и совершить нечто ужасное. Ей придется стать силой, но чьей? Новая история Тамары Михеевой из цикла «Семь прях» (первая книга – «Мия») расскажет ещё об одной девочке, на долю которой выпало особое умение – разрушать или хранить миры. Иллюстрация: Юлия Биленко © Storysidе

Кьяра слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг