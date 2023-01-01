Кьяра. Семь прях. Книга 2. Тамара Михеева (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

В городе Суэке каждый год проводят странный обряд. Самая красивая девушка становится силой короля, после чего исчезает навсегда. Жители города безропотно расстаются со своими подругами, сестрами, дочерьми и не задают вопросов. И только отважную, дерзкую Кьяру Дронвахлу из ювелирного дьена терзают сомнения. Кому нужно это пышное таинство? Что происходит с теми, кого выбрал король? И что остается, когда отнимают всё? Как жить в мире, где твое слово – пустой звук? На кого опереться, если всех, кого ты любил, отняли? Можно ли сопротивляться, если ты себе не принадлежишь? Кьяре предстоит узнать страшный секрет всеобщего благоденствия, найти невозможных союзников и совершить нечто ужасное. Ей придется стать силой, но чьей? Новая история Тамары Михеевой из цикла «Семь прях» (первая книга – «Мия») расскажет ещё об одной девочке, на долю которой выпало особое умение – разрушать или хранить миры. Иллюстрация: Юлия Биленко © Storysidе



Кьяра слушать на видеосервисе Wink.