Квартирант. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

После отъезда дочери Полины на учебу в институт, Лидия сдала одну из комнат студенту-заочнику Станиславу. Между ними была приличная разница в возрасте, однако вскоре Лидия заметила, что Станислав проявляет к ней знаки внимания. Неожиданно вернувшаяся домой Полина попыталась убедить мать в том, что ей не стоит принимать знаки внимания. И Лидия прислушалась, она дала понять Станиславу, что между ними ничего не будет. Станислав обиделся, вскоре он случайно устроил на кухне «потоп». Прибирая последствия «стихийного бедствия» Лидия и Станислав помирились, она пригласила его на свой день рождения. Это был праздник для узкого круга гостей, были дочь, Станислав и подруга Лидии по работе Дина. Лидия сразу заметила, как Дина пытается флиртовать со Станиславом, ей это не понравилось. Лидия поняла, что может потерять внимание Станислава, желание быть с ним пересилило. Они стали любовниками. Спустя короткое время Лидия утром ушла на работу, но по дороге, вспомнив о чем-то, вернулась. Она увидела на балконе полуголого Станислава и обнимающую его Полину. Лидия поняла, что Станислав бабник и выгнала его. Однако, она узнала, что Станислав остановился не у кого-нибудь, а у Дины. Лидия страдала. Но, судя по всему, не очень-то Дина нужна была Станиславу, он вернулся к Лидии. Лидия приняла его, но решила контролировать, встречать и провожать в институт. Это быстро надоело Станиславу. Они поссорились. Станислав ушел и пропал. К Лидии прибежала Дина, две женщины устроили перебранку из-за Станислава. Однако, вскоре выяснилось, что он не был верен ни одной из них. За вещами Станислава к Лидии пришла жена Станислава Татьяна. Лидия поняла, что она совершила ошибку, когда поверила словам Станислава о чувствах. Лидия и Дина помирились.



Квартирант слушать на видеосервисе Wink.