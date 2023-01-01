Квантовый волшебник. Дерек Кюнскен (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Белизариус – созданный биоинженерией Homo quantus, сбежавший с родной планеты. Чтобы удовлетворить потребности своего квантового интеллекта, он занимается сложнейшими многоходовыми аферами. Когда клиент предлагает ему неисчислимое богатство за переброску военных кораблей нового типа через вражескую червоточину, он осознает, настолько велик объем работы. Ему понадобится команда из всех новых подвидов человечества и ИИ. А если афера удастся, он спровоцирует межзвездную войну, но успех также может указать путь к следующему шагу эволюции Homo Quantus.



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