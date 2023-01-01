WinkАудиокнигиКвантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность. Пол Халперн
Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность. Пол Халперн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн713 мин12+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Перед вами история невероятной дружбы между двумя великими физиками, изменившими понятия времени и истории, Ричардом Фейнманом и Джоном Уилером. Несмотря на различия этих двух личностей, их дружба выдержала испытания временем и способствовала чрезвычайно успешному сотрудничеству, приведшему в итоге к полному переосмыслению природы времени и реальности.
Квантовый лабиринт слушать на видеосервисе Wink.