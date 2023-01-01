Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность. Пол Халперн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами история невероятной дружбы между двумя великими физиками, изменившими понятия времени и истории, Ричардом Фейнманом и Джоном Уилером. Несмотря на различия этих двух личностей, их дружба выдержала испытания временем и способствовала чрезвычайно успешному сотрудничеству, приведшему в итоге к полному переосмыслению природы времени и реальности.



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