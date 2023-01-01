Курсы счастья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Курсы счастья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Курсы счастья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Лариса и Сергей Исаевы – обычная молодая семья. У них есть неплохая работа, позволившая им взять ипотеку и купить квартиру, мелкие бытовые проблемы и большая взаимная любовь. Однажды Лариса встретила давнюю приятельницу – соседку Оксану, приехавшую в родной город в отпуск из столицы. Оксана была очень удивлена, что Лариса совершенно перестала развиваться, как личность, превратилась в серую посредственность и погрязла в «бытовухе». Вот сама Оксана делает успешную карьеру, ходит на курсы самосовершенствования и встречается с миллионером, который зовет ее в Париж на выходные. И Лариса по-новому взглянула на их с Сергеем семейную жизнь… Она попыталась объяснить мужу, что они погрязли в болоте, и нужно что-то менять, но Сергей не воспринял «заскоков» жены всерьез: сейчас они не могут позволить себе красивых нарядов и уик-эндов в Париже, пока на них висят долги. Лариса же решила, что муж – просто жадина и мещанин. По совету подруги и взяв у той денег в долг, Лариса накупила новых нарядов, т.к. Оксана объяснила, что внешний вид женщины – это основной двигатель карьеры. Сергей обвинил Ларису в неразумных тратах и предложил разделить семейный бюджет. Вскоре начальник Ларисы ушел в отпуск, оставив ее на своем месте. А потом и вовсе пошел на повышение, а Лариса стала руководить отделом. Лариса решила отпраздновать это событие. Сергей, которого сократили на работе, воспринял это «празднование», как насмешку и унижение, и ушел из дома. Лариса очень переживала уход мужа, но подруга заявила, что Сергей недостоин такой жены. Вначале он должен сам достигнуть успеха и только потом добиваться благосклонности успешной и красивой жены. Лариса согласилась, что подруга права, но очень скучала по Сергею. А вскоре увидела его в объятьях Оксаны. Лариса была возмущена предательством подруги, но та напомнила ей одну из заповедей успешной женщины: побеждает сильнейший! Так вот, сейчас Оксана победила. Лариса поняла, что наслушавшись глупостей о красивой жизни, она сама разрушила свою жизнь. Но Сергей, устроившись на работу, вернулся домой. Оказывается, у него ничего не было с Оксаной – она сама просто не давала ему проходу. Сергей же любит только жену. Да и никакого успеха и миллионера у Ларисы нет – она все врет про счастливую жизнь в столице. Лариса простила подругу и сама дала ей мудрый совет – остаться в родном городе.

Курсы счастья слушать на видеосервисе Wink.

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