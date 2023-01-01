Курсы драконьего языка. Наталья Мамлеева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. «Хватит это терпеть!» – подумала я и попыталась вызвать того, кто приходит в мои сны. Вот только вместо таинственного незнакомца ко мне явился вполне знакомый… преподаватель, с которым мы на дух друг друга не переносим! И он собрался на мне жениться, чтобы спасти честь невинной студентки. Ну уж нет, господин дракон, мы так не договаривались! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Курсы драконьего языка слушать на видеосервисе Wink.