Курс китайского языка «Boya Chinese». Базовый уровень. Ступень II. Учебник. Хуан Ли,Ли Сяоци, Цянь Сюйцзин (книга, 2020) слушать онлайн

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Аудиоприложение к книге Ли Сяоци и др. "Курс китайского языка «Boya Chinese». Базовый уровень. Ступень II. Учебник". Материал курса может использоваться для подготовки к сдаче теста на знание китайского языка HSK пятого уровня (HSK 5). Аудиоматериал подготовлен Издательством Пекинского университета.



Курс китайского языка «Boya Chinese» слушать на видеосервисе Wink.