WinkАудиокнигиКурс китайского языка «Boya Chinese». Базовый уровень. Ступень II. Учебник. Хуан Ли,Ли Сяоци, Цянь Сюйцзин
Курс китайского языка «Boya Chinese». Базовый уровень. Ступень II. Учебник. Хуан Ли,Ли Сяоци, Цянь Сюйцзин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература129 мин16+
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Сюжет
Аудиоприложение к книге Ли Сяоци и др. "Курс китайского языка «Boya Chinese». Базовый уровень. Ступень II. Учебник". Материал курса может использоваться для подготовки к сдаче теста на знание китайского языка HSK пятого уровня (HSK 5). Аудиоматериал подготовлен Издательством Пекинского университета.
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