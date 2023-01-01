Курьер Иных миров. Елена Кароль (книга, 2020) слушать онлайн

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию роман Елены Кароль «Курьер иных миров». Зря она пошла учиться в мед. Зря она согласилась на участие в этом проекте. Зря она привлекла внимание демиурга своей ветки. Зря она не умерла сразу… Или не зря? Что ждет еe, самого обычного курьера, способного �лишь на то, чтобы ходить меж миров? Унижение, рабство, смерть? Или свобода, приключения и… любовь? Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



Курьер Иных миров слушать на видеосервисе Wink.