Курьер Иных миров. Елена Кароль
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Курьер Иных миров. Елена Кароль

Курьер Иных миров. Елена Кароль (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика712 мин18+

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О книге

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию роман Елены Кароль «Курьер иных миров». Зря она пошла учиться в мед. Зря она согласилась на участие в этом проекте. Зря она привлекла внимание демиурга своей ветки. Зря она не умерла сразу… Или не зря? Что ждет еe, самого обычного курьера, способного лишь на то, чтобы ходить меж миров? Унижение, рабство, смерть? Или свобода, приключения и… любовь? Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань

Курьер Иных миров слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
712 мин / 11:52

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