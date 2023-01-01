Культурный код. Секреты чрезвычайно успешных групп и организаций. Дэниел Койл. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Об успешной команде говорят: «Между ними есть химия». Выработать ее — задача руководителя. Дэниел Койл в книге «Культурный код» раскрывает секреты сплоченности, мотивированности, крепкой корпоративной культуры. Он выделяет три ключевых навыка, с помощью которых лидер может создать плодотворное взаимодействие в любой организации, будь то интернет-ритейлер Zappos, ВМФ США, студия Pixar или дерзкая банда похитителей драгоценностей. Дэниел Койл предлагает использовать для этого сигналы принадлежности, которые переключают человека из режима угрозы в режим установления связей. И тогда люди начинают слышать и понимать друг друга. Именно так формируется состояние психологической безопасности, которое необходимо для достижения общей для всех цели. Книга года по версии журнала Bloomberg.



Культурный код слушать на видеосервисе Wink.