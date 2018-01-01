WinkАудиокнигиКультура и традиции России. Коллектив авторов
Культура и традиции России. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Религия и духовная литература412 мин6+
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Сюжет
Курс лекций для школьников по теме «Культура и традиции России». Культура России – культура русского народа, других народов и народностей России и государств, предшествовавших современной России. Как отмечает академик П. Ф. Юдин, «особенностью, национальной чертой русской культуры является еe исключительная идейная честность, истинная любовь к народу». Вы познакомитесь c важными для русской культуры символами и предметами, которые определяют своеобразие традиционной русской культуры и являются ключевыми для понимания ее своеобразия и уникальности. © ИДДК
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