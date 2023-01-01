Кулинарная магия. Высокая потенция. Рецепты из мяса для мужской силы и счастливых отношений. Ванда Вуд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ванда Вуд – современная английская писательница, талантливый кулинар и ведунья-травница. Прочитав эту книгу, вы легко научитесь использовать кулинарную магию в повседневной жизни так часто, как вам хочется. Готовя по рецептам Ванды блюда из мяса для своего мужчины, усилите его возможности в интимных отношениях, его уверенность в себе и мужскую силу. Сможете, зная свойства трав и ароматов, лунные ритмы и стихию своего мужчины, выбрать лучший вариант из 19 рецептов из мяса, повышающих потенцию .



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