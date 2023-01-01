Куколка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Куколка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Куколка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Жанна Алешина не могла смириться с тем, что ее муж Юрий больше любил деревню, в которой родился и вырос, чем город, в котором ему приходилось жить с семьей. Еще Жанна не любила, когда к ним приезжала мать Юрия Евдокия Семеновна. Приехав в очередной раз, свекровь сразу ввела свои порядки: начала кормить внучку Нину приготовленным дома творогом, поить ее сырыми яйцами и т.д. Увидев утром, как Евдокия Семеновна подает Нине гоголь-моголь, Жанна не выдержала, высказала свекрови свои претензии, разразился скандал. Евдокия Семеновна решила немедленно вернуться в деревню, Юрий обиделся на жену. Вскоре выяснилось, что Юрий потерял работу. Жанна потребовала, чтобы он обратился на биржу труда, но Юрий решил уехать в деревню к матери. Жанна не смогла его остановить. Спустя короткое время к Жанне и Нине приехала Евдокия Семеновна. Она попросила, чтобы невестка помирилась с Юрием и подарила внучке куколку. Жанна не поняла, что означал короткий визит свекрови. Вскоре к Жанне на работе начал приставать ее начальник Глеб, он поставил ей условие: либо она едет с ним в дом отдыха, либо он вешает на нее растрату. Жанна не знала, как ей разрешить проблему с начальником, денежную должность бросать не хотелось. Неожиданно домой вернулся муж. Выяснилось, что Евдокия Семеновна умерла. Теперь Жанна поняла, что свекровь приезжала прощаться. Жанна решила, что муж вернулся к ней и останется в городе, но Юрий объявил, что собирается окончательно переехать в деревню. Супруги снова поссорились, Жанна не хотела бросать город. Юрий уехал. Однако, Жанне удалось понять, что мужа не изменить, а в городе ей без него очень плохо. Жанна решила уехать вслед за Юрием. Дочь Нина, скучавшая по отцу, была счастлива, когда узнала, что они с мамой переезжают в деревню.

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