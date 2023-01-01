Кукловод. Капер. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

"Капер" – фантастический роман Константина Калбазова, четвертая книга цикла «Кукловод», жанр боевая фантастика, попаданцы. Сергей Шейранов, наш современник, обладающий умением подселять свое сознание в мозг других людей, по-прежнему участвует в суперпопулярном реалити-шоу, зрители которого могут наблюдать за кровавыми битвами прошлого глазами их непосредственных участников. На этот раз Кукловод подселился в пирата семнадцатого века. В те далекие времена на островах Карибского моря не было богатых туристов, а золото и драгоценности большинству их обитателей только снились. Никакой романтики, никаких белых парусов и благородных капитанов – только всепоглощающая алчность, дешевое пойло и готовность в любой момент до смерти замучить человека за пару серебряных монет…



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