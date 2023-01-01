WinkАудиокнигиКукла на троне. Том I. Роман Суржиков
Кукла на троне. Том I. Роман Суржиков (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика16+
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О книге
Первая часть дилогии. Тиран повержен, война окончена. Мир воцарился в Империи Полари. Столица празднует, двор пирует. Но в чьих руках остались смертоносные Персты Вильгельма? Кто сумел стравить меж собою два сильнейших рода Полари? Кто стоит за кулисами кровавого спектакля… и каким будет следующее действие? Звукорежиссер – Эмиль Сатбаков Обложка – Павел Кунгурцев
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