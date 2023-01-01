Кухня предков. Пища силы. Вадим Зеланд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Какой должна быть еда? В первую очередь она должна питать организм человека всем необходимым и давать энергию, а не отбирать ее. Она должна очищать организм, а не засорять его. Но как в нашем современном мире, с его дефицитом экологически чистых продуктов и повсеместным загрязнением окружающей среды, найти здоровую пищу? Ответ на вопрос дает известный эзотерик, автор теории Трансерфинга реальности, Вадим Зеланд. В своей книге «Кухня предков» он рассказывает об особых представителях чистой и сильной пищи: хлебе, черной редьке, спирулине, хрене, репе, квашеной капусте, ростках пшеницы, тыкве и многих других. Натуральный продукт – это продукт безо всяких добавок, не предусмотренных Природой. После такой еды человек чувствует себя легко и свободно, у него высокий уровень энергетики и качества жизни вообще. Правильное питание позволяет достигать целей, заниматься Трансерфингом и техниками Тафти.



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