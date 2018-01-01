Куда ж нам плыть? (идиотический детектив). Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
1912 год. Кельцы. Совершено дерзкое нападение на почтовый вагон Варшавского «Торгового банка». Преступники не только похитили огромную сумму в двести тысяч рублей, но и устроили самую настоящую бойню. Убиты шесть жандармов, старший кондуктор и сотрудник банка, сопровождавшие вагон. Судя по всему, орудовали матерые уголовники. По удивительному стечению обстоятельств Эраст Петрович Фандорин следует с супругой в попутном поезде и оказывается на месте преступления почти одновременно с жандармами. Начальник железнодорожно-жандармского управления умоляет Эраста Петровича помочь ему в расследовании. Судя по всему, у Фандорина просто нет выбора. © Б. Акунин ©
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