Кто же счастливейшая?. Ганс Христиан Андерсен (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«–Какие чудные розы!– сказал солнечный луч.– И каждый бутон распустится и будет такою же чудною розою! Все они– мои детки! Мои поцелуи вызвали их к жизни! –Нет, это мои детки!– сказала роса.– Я кропила их своими слезами! –А мне так кажется, что они мои родные детки!– сказал розовый куст.– Вы ж�е только крёстные отец и мать, одарившие моих деточек кто чем мог…»



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