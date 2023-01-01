Кто сказал, что ты не можешь? Ты – можешь!. Даниэль Чидиак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О книге: Эта феноменальная книга уже у всех на слуху, и она меняет жизнь людей во всем мире, позволяя им раскрыть свою истинную сущность и уникальный потенциал. Хотите изменить свою жизнь? Кто сказал, что вы не можете? В жизни Даниэля Чидиака наступил момент, когда он понял, что не живет так, как х�очет. Работа не приносила радость, отношения причиняли боль, а решения, которые он принимал, не сочетались с его подлинными ценностями. Однако он смог найти цель в жизни – этой способностью обладаем все мы,



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