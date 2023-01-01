Кто написал? Нейросеть или человек. Степан Ли (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Нейросеть проникает в нашу жизнь, и даже книги пишутся искусственным интеллектом. В сборнике размещено два небольших рассказа. Сможешь ли ты определить, какой из них написан человеком…“Другие” – рассказ, основанный на сне человека. Сестра Максима заболела неведомой в их городе болезнью. И, живя в разделенном мире, он принимает решение отправиться в запретный город, чтобы найти лекарство для своей сестры. Максим даже не может представить, что происходит за стеной его привычной жизни. И как его авантюра приведёт к неожиданным поворотам судьбы."Первые рыцари” – неоднозначный рассказ, основанный на реальных событиях.История о том, как один из рыцарей несёт бремя пути к жизни. И, зная предсказание предков, что лишь одному из миллионов рыцарей суждено постичь настоящую жизнь, наш герой, соприкасаясь со взглядом дерзкой девушки, принимает свою судьбу и отправляется в опасное путешествие.



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