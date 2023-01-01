Кто мы и как сюда попали. Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом. Дэвид Райх (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Американский генетик Дэвид Райх – один из главных революционеров в области изучения древней ДНК, которая для понимания истории человечества оказалась не менее важной, чем археология, лингвистика и письменные источники. В своей книге Райх наглядно показывает, сколько скрытой информации о нашем далеком прошлом содержит человеческий геном и как радикально геномная революция меняет наши устоявшиеся представления о современных людях. Миграции наших предков, их отношения с конкурирующими видами, распространение культур – все это предстает в совершенно ином свете с учетом данных по ДНК ископаемых останков. Анализ научных открытий и исследований ведет к провокационной мысли: по всей видимости, различия между нынешними популяциями – биологическая реальность, однако с привычными стереотипами она не имеет ничего общего. Вопрос, кто же мы такие и откуда взялись, приходится ставить заново. Ответ еще в процессе формирования, но шаблоны уже трещат по швам.



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