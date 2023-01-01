Кто мы и как сюда попали. Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом. Дэфид Райх. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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В начале XXI века ученые научились извлекать образцы человеческой ДНК из ископаемых останков и расшифровывать полный геном древних людей. Результаты многочисленных исследований позволили объединить археологию, лингвистику, историю и генетику в единое стройное повествование о том, как развивалось человечество.

Дэвид Райх увлеченно рассказывает о том, какими невообразимыми историческими маршрутами двигалось человеческое племя, как раз за разом смешивались разные популяции и размывались различия между ними. Он приходит к выводу о том, что под нацистскими и расистскими идеями нет и не может быть никакой научной подоплеки — за долгие тысячелетия истории гены разных народов перемешались так, что ни о каких «чистых расах» не может быть и речи.



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