Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все началось с того, что в начале 2000-х годов на Украине стали появляться публикации солидных ученых мужей, более напоминающие бред параноидального больного. К примеру, великий вождь гуннов Атилла объявлялся украинским атаманом по имени Гатыло, а сами украинцы – потомками великанов-атлантов, уцелевших после Всемирного потопа. Обосновались украинцы не где-нибудь, а в Египте, и именно они, непонятно с какого перепугу, настроили там пирамид. А потом уже создали Древнюю Русь, к которой никакие москали, никакие русские никогда не имели отношения. Там говорили по-украински, писали по-украински, и все князья были сплошь украинцами. Но когда уже оборона Севастополя во времена Крымской войны оказалась «страницей боевой славы украинских войск» под предводительством адмирала Нахименко, назрела крайняя необходимость пресечь всю эту фантастическую ахинею. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Петербург и петербуржцы, или Парадиз Петра I», «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Тайны Сибири, или зачем Россия ее завоевала», «Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси», «Сыщик, ищи вора! Или самые знаменитые разбойники России», «Кто в России не ворует, или д...Слушайте книгу.



Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора слушать на видеосервисе Wink.