Крылатый лев, или Тайна цветных облаков. Светлана Белл
Wink
Аудиокниги
Крылатый лев, или Тайна цветных облаков. Светлана Белл

Крылатый лев, или Тайна цветных облаков. Светлана Белл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Фэнтези475 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

«Территория F» – серия аудиокниг, знакомящая слушателей с новыми именами в детской и подростковой фантастике. Серия составлена на основе шорт-листа одноимeнного конкурса, проведeнного издательством «1С-Паблишинг» совместно с порталом «Author.Today». Светлана Белл – автор из Уфы, журналист и главный редактор газеты, посвящeнной ветеранам. Ведeт работу в социальной сфере, активно участвует в общественной жизни региона. Роман «Крылатый лев, или Тайна цветных облаков» занял в конкурсе второе место и получил специальный приз «Серебряная буква». Также книга вошла в лонг-лист Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Это красивая сказка, действие которой происходит в волшебном мире, где у каждого жителя есть своe облако, олицетворяющее его душу. Раз в году облака прилетают к своим подопечным в город, для того чтобы помочь им пережить холодную зиму. И наступает праздник, который широко отмечается. Вот только к главному герою Лиону его облако, в виде крылатого льва, в этот раз не прилетело. Юношу обвиняют в том, что он мертвец, ведь только у мeртвых нет облаков. Правда главным обвинителем выступает колдун, который давно враждует с семьeй героя. Тут явно кроется тайна, которую Лион намерен разгадать, ведь оставаться в городе изгой всe равно не может. Лион отправляется в далeкое путешествие, чтобы найти своe облако. Впереди его ждут любовь и дружба, сражения и опасности, предательство тех, кому доверял, и новые друзья. Слушайте аудиокнигу и переживайте приклю...Слушайте книгу.

Крылатый лев, или Тайна цветных облаков слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг