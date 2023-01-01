Крылатый лев, или Тайна цветных облаков. Светлана Белл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Территория F» – серия аудиокниг, знакомящая слушателей с новыми именами в детской и подростковой фантастике. Серия составлена на основе шорт-листа одноимeнного конкурса, проведeнного издательством «1С-Паблишинг» совместно с порталом «Author.Today». Светлана Белл – автор из Уфы, журналист и главный редактор газеты, посвящeнной ветеранам. Ведeт работу в социальной сфере, активно участвует в общественной жизни региона. Роман «Крылатый лев, или Тайна цветных облаков» занял в конкурсе второе место и получил специальный приз «Серебряная буква». Также книга вошла в лонг-лист Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Это красивая сказка, действие которой происходит в волшебном мире, где у каждого жителя есть своe облако, олицетворяющее его душу. Раз в году облака прилетают к своим подопечным в город, для того чтобы помочь им пережить холодную зиму. И наступает праздник, который широко отмечается. Вот только к главному герою Лиону его облако, в виде крылатого льва, в этот раз не прилетело. Юношу обвиняют в том, что он мертвец, ведь только у мeртвых нет облаков. Правда главным обвинителем выступает колдун, который давно враждует с семьeй героя. Тут явно кроется тайна, которую Лион намерен разгадать, ведь оставаться в городе изгой всe равно не может. Лион отправляется в далeкое путешествие, чтобы найти своe облако. Впереди его ждут любовь и дружба, сражения и опасности, предательство тех, кому доверял, и новые друзья. Слушайте аудиокнигу и переживайте приклю...Слушайте книгу.



Крылатый лев, или Тайна цветных облаков слушать на видеосервисе Wink.