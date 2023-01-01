Крутые тропы. Часть 2. Алексей Иванович Мусатов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по повести. Таня Пушкарева приехала на строительство волжского гидроузла из-за Антона Задорова, с которым они раньше жили в одном поселке. Антон очень изменился с тех пор, его волнует только перевыполнение плана любой ценой. Таню огорчает погоня Антона за славой. Они любят друг друга и мучительно переживают разлад… Исполнители: От автора – Грибов Алексей; Таня Пушкарева – Ленникова Татьяна; Клава Ведерникова – Гуляева Нина; Наташа Лосева – Горюнова Анна; Степан Ильич Лосев – Санаев Всеволод; Антон Задоров – Чернов Петр; Гришков Виктор – Шавыкин Николай; Федя Тищенко – Леонидов Юрий; Черныш – Губанов Леонид; Вася Стешнев – Герасимов Олег; Иван Осипов – Пушкарев Валерий



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