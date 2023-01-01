WinkАудиокнигиКрутые бренды должны быть горячими. Свежее руководство по продвижению на рынке. Юри Ван ден Берг,Маттиас Берер
Крутые бренды должны быть горячими. Свежее руководство по продвижению на рынке. Юри Ван ден Берг,Маттиас Берер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература730 мин16+
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Сюжет
На основе интервью с руководителями маркетинга таких успешных брендов, как BBC, Converse, Coca-Cola, ebay и mastercard, а также исследования стратегий H
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