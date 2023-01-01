Круиз с миллиардером. Лилия Орланд (книга, 2021) слушать онлайн

Наконец-то мне повезло, и я нашла отличную работу. Всего-то и нужно поухаживать несколько месяцев за старым, смертельно больным миллиардером. Заодно немного отдохну от своего братца и его хамоватой подружки. Вот только… Такой ли старый этот миллиардер? И настолько ли он болен? В тексте есть: #влас�тный миллиардер #отношения начальника и подчинённой #разница в возрасте – герой намного старше #постепенно зарождающиеся чувства #неунывающая героиня #обязательный хэппи энд



Круиз с миллиардером слушать на видеосервисе Wink.