Круиз. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Круиз. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Круиз. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

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О книге

Пенсионерка Римма Олеговна с детства хотела отправиться в круиз. Получив наследство, она решила осуществить эту мечту. Но ее сын Саша и невестка Кристина были недовольны – ведь с отъездом Риммы Олеговны некому было бы заниматься домом и нянчить их маленькую дочь Ангелину. Тогда Римма Олеговна нашла себе замену: тоже пенсионерку, бывшую учительницу Ларису Ивановну. Казалось, все должны были быть довольны: Римма Олеговна готовилась к поездке, Лариса Ивановна хлопотала по дому и занималась Ангелиной. Но Римма Олеговна неожиданно почувствовала себя лишней в собственном доме. Она передумала уезжать и отказалась от помощи Ларисы Ивановны. Та обиделась. Римма Олеговна поняла, что пока она будет брать на себя все проблемы сына и невестки, те никогда не повзрослеют и не станут самостоятельными. Помирившись с Ларисой Ивановной и заручившись ее поддержкой, Римма Олеговна придумала хитрый план: она сделала вид, что заболела, Саша обратился за помощью к Ларисе Ивановне, но та ему отказала. Ему и его жене Кристине пришлось взять на себя и заботу о маленькой дочке, и хлопоты по хозяйству. А Римма Олеговна вместо круиза отправилась путешествовать вместе с Ларисой Ивановной.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

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