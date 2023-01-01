Круги на воде. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Илья Ноткин в одиночку вырастил дочь Олесю. Ей он объяснил, что мать умерла. Он был требовательным и жестким отцом. Однажды он раньше времени вернулся домой и увидел в гостях у Олеси Дениса. Это возмутило Илью. Он выгнал молодого человека, а дочери устроил скандал. Боясь за дочь, Илья не придумал ничего лучше, чем загрузить ее работой. Он устроил Олесю архивариусом в банк, в котором сам работал. Однако Олеся продолжала тайком встречаться с Денисом. Неожиданно, спустя долгие годы, вернулась мать Олеси Марина. Для дочери это был шок: мать, которую она считала умершей – жива, а отец, получается, всю жизнь врал ей. Илья попытался объяснить Олесе, что когда-то был следователем и вел дело Марины. Она была воровкой и проституткой, но он влюбился в нее. Илья добился условного срока и штрафа, мечтал о том, как они заживут вместе с Мариной, он поможет ей исправиться. Но Марина была не такой. Она сбежала от него, будучи беременной. Спустя время, Марина вернулась, отдала Илье дочь и вновь пропала. Теперь Марина утверждала, что она боялась, что Илья «посадит» ее. Олеся возненавидела отца и ушла из дома с матерью. Как-то Денис встретил Илью и объяснил, что Олесю надо спасать, она пропускает занятия, связалась неизвестно с какими людьми. Илья испугался, но вскоре Олеся с Мариной сами пришли домой. Дочь настояла на том, чтобы мать жила вместе с ними, Илье пришлось смириться с этим. Спустя короткое время выяснилось, зачем Марина появилась в их доме. Ей нужны были деньги. Она предложила Илье оформить на нее жилплощадь, которая принадлежала ему, Илья сдавал эту квартиру. Он согласился. С помощью Дениса факт передачи документов на квартиру застала Олеся. Она разочаровалась в матери и помирилась с отцом и Денисом.



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