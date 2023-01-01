Круги на воде. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Круги на воде. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Круги на воде. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Илья Ноткин в одиночку вырастил дочь Олесю. Ей он объяснил, что мать умерла. Он был требовательным и жестким отцом. Однажды он раньше времени вернулся домой и увидел в гостях у Олеси Дениса. Это возмутило Илью. Он выгнал молодого человека, а дочери устроил скандал. Боясь за дочь, Илья не придумал ничего лучше, чем загрузить ее работой. Он устроил Олесю архивариусом в банк, в котором сам работал. Однако Олеся продолжала тайком встречаться с Денисом. Неожиданно, спустя долгие годы, вернулась мать Олеси Марина. Для дочери это был шок: мать, которую она считала умершей – жива, а отец, получается, всю жизнь врал ей. Илья попытался объяснить Олесе, что когда-то был следователем и вел дело Марины. Она была воровкой и проституткой, но он влюбился в нее. Илья добился условного срока и штрафа, мечтал о том, как они заживут вместе с Мариной, он поможет ей исправиться. Но Марина была не такой. Она сбежала от него, будучи беременной. Спустя время, Марина вернулась, отдала Илье дочь и вновь пропала. Теперь Марина утверждала, что она боялась, что Илья «посадит» ее. Олеся возненавидела отца и ушла из дома с матерью. Как-то Денис встретил Илью и объяснил, что Олесю надо спасать, она пропускает занятия, связалась неизвестно с какими людьми. Илья испугался, но вскоре Олеся с Мариной сами пришли домой. Дочь настояла на том, чтобы мать жила вместе с ними, Илье пришлось смириться с этим. Спустя короткое время выяснилось, зачем Марина появилась в их доме. Ей нужны были деньги. Она предложила Илье оформить на нее жилплощадь, которая принадлежала ему, Илья сдавал эту квартиру. Он согласился. С помощью Дениса факт передачи документов на квартиру застала Олеся. Она разочаровалась в матери и помирилась с отцом и Денисом.

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