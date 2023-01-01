Кровные узы. Павел Корнев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Кровные узы" – фантастический повесть Павла Корнева, является прямым продолжением романа «Путь Кейна. Повязанный кровью» Кровь – не вода, а кровные узы – не пустой звук. Всe говорит о том, что смерть брата была случайна, но Кейн рода Лейми не верит этому и не успокоится, пока не докопаетс�я до истины. Кинжал, удавка, яд – Кейн не ограничивает себя в выборе средств, он отыщет убийцу брата во что бы то ни стало. И лучше не становиться у него на пути.



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