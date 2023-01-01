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Кровавые Доспехи. Борис Романовский (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фэнтези18+
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Сюжет
Кровавые Доспехи – фантастический роман Бориса Романовского, четвертая книга цикла «Арчи», жанр боевое фэнтези. Чернокнижник или Огранённый. Гуль или зверь. Любой, кто встанет у меня на пути – погибнет от моих цепей. Я – Арчи Белов. Тот, кто знал каждого Бога этого мира в лицо.
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