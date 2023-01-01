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Кровавое пятно. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы587 мин12+
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Сюжет
Перед Вами совершенно уникальная книга. Еe не должно было существовать. Герой надоел самому автору, и он его убил. Но тут возмутились читатели. Стеной встали они на защиту своего любимца. Писатель вынужден был покориться. Шерлок Холмс восстал из мeртвых. Однако и сам Конан Дойл далеко не равноду�шно относился к своему детищу, а потому новые приключения легендарного сыщика сделались ещe более загадочными и даже более увлекательными и захватывающими. Между тем судьба необычной книги не могла не наложить на неe определeнного отпечатка. Повествование стало ироничным и, пожалуй, слегка язвительным. Впрочем, проверяйте сами!
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