Кровавое пятно. Артур Конан Дойл
Wink
Аудиокниги
Кровавое пятно. Артур Конан Дойл

Кровавое пятно. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы587 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Перед Вами совершенно уникальная книга. Еe не должно было существовать. Герой надоел самому автору, и он его убил. Но тут возмутились читатели. Стеной встали они на защиту своего любимца. Писатель вынужден был покориться. Шерлок Холмс восстал из мeртвых. Однако и сам Конан Дойл далеко не равнодушно относился к своему детищу, а потому новые приключения легендарного сыщика сделались ещe более загадочными и даже более увлекательными и захватывающими. Между тем судьба необычной книги не могла не наложить на неe определeнного отпечатка. Повествование стало ироничным и, пожалуй, слегка язвительным. Впрочем, проверяйте сами!

Кровавое пятно слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг