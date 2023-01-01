Кровь и мед. Шелби Махерин (книга, 2020) слушать онлайн

Бестселлер The New York Times. Лучшая книга года по версии Amazon. Лучшее романтическое фэнтези Young Adult. НЕ ПРИНУЖДАЙ МЕНЯ ОСТАВИТЬ ТЕБЯ И ВОЗВРАТИТЬСЯ ОТ ТЕБЯ. Лу, Рид, Коко и Ансель бегут из столицы, и их портреты висят на каждом столбе – теперь им уже нигде не спрятаться. Чтобы выжить, им нужны сильные союзники. КУДА ТЫ ПОЙДЕШЬ, ТУДА И Я ПОЙДУ. Лу хочет защитить себя и тех, кого любит, от коварных игр Морганы. В своeм желании она становится всe более отчаянной – и обращается к тeмной магии. Этот шаг может стоить Риду той единственной потери, которой он не сможет вынести. И ГДЕ ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ, ТАМ И Я БУДУ ЖИТЬ. Но, верный данной Луизе клятве, Рид изучает свою собственную силу и готовится во что бы то ни стало защищать свою любовь. Они связаны до конца своих дней. Навеки вместе. И в горе, и в радости. Пока смерть не разлучит их.



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