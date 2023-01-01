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Кровь данов. Владимир Привалов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези16+
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Сюжет
В свои тридцать шесть Антон нежданно-негаданно очутился в теле десятилетнего мальчика, сына правителя далекой горной страны иного мира. Теперь он прибыл в соседнюю могучую Империю в качестве почетного пленника или заложника. Изощренные интриги имперской знати грозят втянуть его в водоворот смертельно опасных событий. Ведь вряд ли кто из опытных имперцев, облеченных властью, станет опасаться какого-то дикаря-малолетку, тасуя колоду для мудреного пасьянса из судеб и жизней множества людей… Но кровь правителей-данов, что течет в жилах юного горца, не даст врагам победить.
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