Кроу-3. Дем Михайлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Под псевдонимом Дем Михайлов публикует свои произведения Руслан Алексеевич Михайлов (род. 23 ноября 1979) – писатель, работающий в жанре фэнтези. Он автор нескольких циклов романов и один из основоположников жанра LitRPG, основанного на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр. «Кроу 3» – продолжение одноимeнного цикла, относящегося к отдельной сюжетной ветке по «Миру Вальдиры». Пока Росгард, центральный персонаж сериала «Господство клана Неспящих», покрывает себя славой, становясь желанной «добычей» для всех кланов, главный герой этого цикла стремится совсем к иной цели. Гном Кроу, едва выйдя из игровых «яслей», отправляется в самую отдалeнную и пустынную локацию Вальдиры – ту, что в долине у Серого Пика. У него нет желания участвовать в схватках, ввязываться в опасные приключения, привлекать к себе повышенное внимание. Он мирно ведeт хозяйство и мечтает стать кузнецом. Но легко заметить, что герой вовсе не так прост и в его прошлом немало тайн. В третьей книге автор приоткрывает для нас мотивы игровой тактики загадочного гнома. Оказывается, в долине под Серым Пиком погребeн древний город, до которого и хочет добраться наш герой. И самый верный способ законно получить права на раскопки – это купить весь участок земли, где скрыт секрет исчезнувшей из игрового мира локации. Ситуацию осложняют напряженные отношения Кроу с местным начальством в лице сотника Вурриуса. Но, как говорится, упорство и труд всe перетрут. Герой движется к цели – теперь уже не один, а с командой...Слушайте книгу.



Кроу-3 слушать на видеосервисе Wink.