Кроткая. Федор Достоевский
Wink
Аудиокниги
Кроткая. Федор Достоевский

Кроткая. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература111 мин12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

«Я прошу извинения у моих читателей, что на сей раз, вместо „Дневника“ в обычной его форме, даю лишь повесть. Но я действительно занят был этой повестью большую часть месяца. Теперь о самом рассказе. Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно…»

Кроткая слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг