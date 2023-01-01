Кроткая. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Я прошу извинения у моих читателей, что на сей раз, вместо „Дневника“ в обычной его форме, даю лишь повесть. Но я действительно занят был этой повестью большую часть месяца. Теперь о самом рассказе. Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантас�тическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно…»



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