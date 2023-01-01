Крот. Константин Муравьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вторая аудиокнига серии «Технарь». Теперь ты агент глубокого внедрения, или, если по-простому, крот. Чтобы выжить, ты должен справиться с этой ролью, и ты сделаешь это! Ты был студентом, но по воле судьбы или рока стал обычным младшим техником, а потом и наемником. Однако для некоторых ты агент внешней разведки одного из государств Содружества, работающий под позывным «Технарь». Чтобы спасти своих друзей, пожертвовал собой – и должен был погибнуть! Но ты выжил. И оказался в самом сердце вражеской эскадры, в буквальном смысле слова свалившись под нос ее командующему. Как выкрутиться из этого положения? Не зря же тебя, дикаря с окраинного мира, многие считают чем-то большим. Вот и появился шанс еще раз доказать это и вновь поспорить с судьбой.



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