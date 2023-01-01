Крошка Доррит. Богатство. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Действие романа разворачивается в Англии начала XIX века. Автор изображает современное ему общество, пропитанное цинизмом, жаждой денег и власти. Наряду с этим Диккенс ярко изображает жизни людей, зачастую невинно страдающих из-за хитросплетений чужих интриг. Сложный сюжет романа, социальная направленность, обличение существующего строя вскоре после публикации романа навлекли массу критики на произведение. Однако впоследствии книга получила мировую популярность и славу, в том числе и после высоких оценок этой работы великими писателями – Достоевским, Бернардом Шоу и другими. Часть романа происходит в долговой тюрьме Маршалси, которая, наряду с ее обитателями, нравами и обычаями очень подробно описана Диккенсом. Оказывается, сам автор в молодости регулярно посещал эту тюрьму, навещая там разорившегося узника отца. «Я работал над этой книгой в течение двух лет, отдавая ей много времени и труда. И если ее достоинства и недостатки не говорят сами за себя при чтении, значит моя работа пошла впустую.»



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