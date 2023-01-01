Кризис самоопределения. Бен Элтон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В романе «Кризис самоопределения» Бен Элтон возвращается к читателю в своем несравненном амплуа сатирика с кинематографическим зрением. Эта книга – бескомпромиссный роман об «эпохе оскорбленных», в которую мы живем. Мы и не заметили, как миллионы людей начали круглосуточно выяснять отношения, обижаться на то и на это, оскорбляться по поводу, без повода и просто для удовольствия. В социальных сетях нынче сплошное кровопролитие. Сдвинув время всего на несколько лет вперед, Элтон моделирует возможное развитие событий в Британии в ближайшем будущем, и по его версии, кровопролитие запросто может выплеснуться из проводов на тротуары. Скотленд-Ярд, референдум по выходу Англии из состава Королевства, международные махинации и вмешательства в дела суверенных демократий, все цвета спектра гендерной радуги, MeToo, убийства, самоубийства, интернет, телевидение – вот лишь немногие хештеги, по которым запомнится этот роман. Элтон не дает пощады лицемерам всех мастей, которые, похоже, захватили политику, социальные сети, СМИ и шоу-бизнес. «Эта книга провокационная в том смысле, что в ней говорится о том, как мы все становимся все более изолированными. Мой роман вовсе не обвинение какой-либо группы людей. Но природа дискуссий в интернете такова, что превращает любое разногласие в войну, где есть только свои и чужие, и каждый должен занять позицию по одну сторону фронта… Для меня комедия – это прекрасный способ изучить какую-то идею. Несмотря на все мое разочарование миром, в котором мы сегодня живем, я остаюсь оптимистом». – Бэн Элтон Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань Больше интересных фактов об авторе читайте в ЛитРес: Журнале



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