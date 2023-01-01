Критическое мышление, логика и решение проблем. Как эффективно мыслить, избегая логических ошибок, и находить безупречные решения для любых задач. Bigrocks Thinking. Ключевые идеи книги. (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Нашим далеким предкам не позавидуешь. Каждый день их подстерегали опасности: голод, холод, дикие звери, камнепады и молнии. Выжили самые сильные, выносливые и… эмоциональные. Современным людям сильные неконтролируемые эмоции, напротив, вредят. Нам приходится справляться с огромным потоком и�нформации, конкуренцией и стрессами — и желательно при этом не терять самообладания. Сегодня побеждают те, у кого развито критическое мышление, кто умеет эффективно решать проблемы и обосновывать свою точку зрения.





Критическое мышление, логика и решение проблем слушать на видеосервисе Wink.