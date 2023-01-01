Критическое мышление, логика и решение проблем. Как эффективно мыслить, избегая логических ошибок, и находить безупречные решения для любых задач. Bigrocks Thinking. Ключевые идеи книги.
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Критическое мышление, логика и решение проблем. Как эффективно мыслить, избегая логических ошибок, и находить безупречные решения для любых задач. Bigrocks Thinking. Ключевые идеи книги.

Критическое мышление, логика и решение проблем. Как эффективно мыслить, избегая логических ошибок, и находить безупречные решения для любых задач. Bigrocks Thinking. Ключевые идеи книги. (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн31 мин16+

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Сюжет

Нашим далеким предкам не позавидуешь. Каждый день их подстерегали опасности: голод, холод, дикие звери, камнепады и молнии. Выжили самые сильные, выносливые и… эмоциональные. Современным людям сильные неконтролируемые эмоции, напротив, вредят. Нам приходится справляться с огромным потоком информации, конкуренцией и стрессами — и желательно при этом не терять самообладания. Сегодня побеждают те, у кого развито критическое мышление, кто умеет эффективно решать проблемы и обосновывать свою точку зрения.

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