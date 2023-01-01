Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение. Том Чатфилд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Критическое мышление– одна из ключевых компетенций человека будущего. Умение подвергать сомнению и анализу любую информацию это отличный способ защитить себя от обмана и манипуляций. Том Чатфилд призывает анализировать все и везде: на работе, в учебе и повседневной жизни, и дает практические рекомендации, как это сделать. Автор перечисляет признаки, по которым можно распознать неправду и отличить настоящие аргументы от ложных. Знакомит с дедукцией, индукцией и абдукцией, помогает разрабатывать поведенческие и мыслительные стратегии, рассказывает об огромных возможностях языка и риторики. Книга написана с отменным чувством юмора, в ней много ярких примеров и описаний разнообразных феноменов, парадоксов и ловушек. Она будет полезна всем, кто не хочет быть одураченным псевдологикой, статистикой или убедительно звучащими красивыми словами.



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