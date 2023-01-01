Критическая цепь. Элияху Голдратт. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Почему, даже планируя время с запасом, мы катастрофически срываем дедлайны? Нужны ли эти самые дедлайны в принципе? Почему привычные методы измерения эффективности часто оказываются не двигателем, а тормозом проекта? Книга «Критическая цепь» предлагает ясные рабочие алгоритмы для планирования и своевременного выполнения проектов в любых сферах. Автор на основе практического опыта демонстрирует, что простые и интуитивно понятные методы часто работают лучше, чем сложные оптимизационные расчеты. Он наглядно показывает, в чем главная причина сорванных сроков и какой сокрушительный ущерб они наносят бизнесу. Объясняет, как справиться с неопределенностями, сопутствующими любому проекту, и подстраховаться там, где нужно, двигаясь быстро и объективно оценивая прогресс.



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