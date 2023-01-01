Кристина. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стивен Кинг – автор, создающий бестселлеры. Это была любовь с первого взгляда. Когда семнадцатилетний Арни увидел Кристину, он понял: они должны принадлежать друг другу. Однако остальные не разделяли его восторга. Лучший друг Деннис сразу же проникся к Кристине недоверием. Подружка, первая шк�ольная красавица, ревновала Арни к Кристине и боялась ее. Но вскоре и близкие, и враги Арни поймут, что случается, если перейти Кристине дорогу. Потому что Кристина – не девушка, а порожденная Злом машина смерти…



Кристина слушать на видеосервисе Wink.