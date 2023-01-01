Криминалистика. Прорыв в науке. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Криминалистика, как одна из важнейших наук нуждается в постоянной реформации и обновлении. Блестящая конкуренция лучших ученых XIX и XX веков, помощь сыщикам в расследовании, привели к появлению сложных и полезных приборов и методов, способных улучшить доказательную базу следствия. В XIX веке появились антропометрия, основы криминальной социологии, методы классификации преступников XX век дал криминалистике дактилоскопию, ДНК и науку о запахах. В XXI веке получил распространение биллинг сотовой связи. Если в древности в Средневековье все зависело от слов оракула или священника, то позднее вину или невиновность доказывали приборы и реагенты. О невероятных загадках и открытиях, с которыми встречается криминалистика, о необычных случаях, приведших к появлению новых методов научного исследования, рассказывает эта аудиокнига.



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