Криминалистика. Игры разума. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Преступления существуют ровно столько, сколько существует этот мир, и мы помним первое из них – библейское братоубийство. Борьба за первенство, власть и материальные блага – вот главные мотивы преступных деяний. Но любое действие должно иметь противодействие. Так появилась криминалистика ��– прикладная юридическая наука, исследующая закономерности совершения и раскрытия преступления, возникновения и существования его следов, собирания, исследования, оценки и использования доказательств. В этом сборнике вас ждет рассказ о первых шагах криминальной науки и самых зловещих преступлениях от древних времен до начала двадцатого века.



Криминалистика слушать на видеосервисе Wink.