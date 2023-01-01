Криминалистика. Борьба со спрутом. Сборник (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Преступность до конца неискоренима, и утопично думать, что однажды все люди исправятся и станут жить по совести. Люди зачастую порочны, подвержены дурному влиянию, жадны и нетерпимы. А иного человека, желавшего честной жизни, само общество толкает на путь преступления. В обществе, раздираемом кризисом и социальным неравенством, процветает организованная преступность, с которой трудно бороться. Это говорит о том, что криминалисты не останутся без работы. Рассказ о самых громких преступлениях нашего времени, с которыми сталкивались криминалисты, ждет вас в этой аудиокниге.



Криминалистика слушать на видеосервисе Wink.